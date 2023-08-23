الخميس 24 أغسطس 2023
توقيت مصر 16:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

"علقة ساخنة".. شاهد ما حدث للمتطرف حارق المصحف في السويد

بعد أداء العمرة.. سارة سلامة تظهر بملابس جريئة وبطن مكشوف

شاهد ماذا قالت صديقة نيمار بعد تعاملها مع السعوديين

على الزيرو.. أسما شريف منير تصدم الجميع بحلاقة شعرها وتكشف السبب) فيديو)

اختفاء عقد إمام عاشور من النادي.. اللجنة تفجر مفاجأة

متزوج اثنتين.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

رد فعل صادم من فنانة شهيرة على خيانة زوجها (فيديو)

شاهد.. السيول العارمة تجرف السيارات في شوارع مكة

IMG-20230823-WA0013
سيول مكة
الأربعاء، 23-08-2023 10:43 ص

وثق مقطع فيديو، تضرر السيارات جراء جريان السيول في شوارع مكة المكرمة بالسعودية، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، أمس الثلاثاء.

وأظهر المقطع المتداول، مياه السيول تجرف سيارة، وتجعلها تتحرك في اتجاهات متفرقة بطريقة عشوائية، بأحد شوارع مكة.

وقال موثق المقطع: "شوفوا السيارة كيف تتحرك.. يا الله..الله يستر.. الله يستر".

فيما يظهر في جانب الطريق، مجموعة من الناس وهم يحاولون أن يصلوا إلى منازلهم ويعبرون الشوارع حذرين ويسيرون بجانب المباني، بعدما داهمتهم الرياح الشديدة والعاصفة الممطرة وهم في الخارج.

وهبت، الثلاثاء، عاصفة شديدة ورياح ممطرة على مكة، اقتلعت الأشياء وجرفت الناس في الشوارع، وأسقطت اللوحات الإعلانية في الطرق العامة، بالإضافة إلى أنه نتج عن سقوط الأمطار الغزيرة جريان السيول واجتياحها شوارع مكة.



إقرأ ايضا

IMG-20230824-WA0021

شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

IMG-20230824-WA0018

شاهد.. مشاجرة عنيفة بالأيدي بين قوات تركية وقوات الأمم المتحدة في قبرص

IMG-20230823-WA0019

لحظات مرعبة.. عاصفة شديدة تطيح بالمعتمرين وعمال النظافة في الحرم المكي

أخبار متعلقة

IMG-20230817-WA0003

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأمريكي لهذا السبب

IMG-20230810-WA0004

اختطاف نساء سعوديات واغتصابهن .. تفاصيل صادمة

IMG-20230807-WA0020

سعوديان يرتكبان جريمة بشعة في وافد.. وصدور أمر ملكي بإقامة حد الحرابة عليهما

IMG-20230801-WA0017

الحبس والغرامة عقوبة إرسال إيموجي قلب أحمر في المحادثات الإلكترونية

IMG-20230801-WA0010

بأمر ملكي.. تنفيذ القتل بسعودي بسبب ما فعله مع زوجة أبيه

0e8bb6b3-d475-419f-aa77-565a6cff4e33

تفاصيل سقوط مقاتلة سعودية بخميس مشيط ومقتل طاقمها