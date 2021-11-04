لبنان يفاجئ الجميع ببيان غير متوقع عن السعودية

الخميس، 04-11-2021
04:10 م
في مفاجأة غير متوقعة ، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين
اللبنان
ية، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة
طائرتين مفخختين على المملكة.
وقالت الخارجية في بيان
يفضح نفاق وتزلف الوزارة: “ندين ونستنكر
المحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على السعودية
”.
وأكدت تضامنها مع المملكة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها
وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية،
مدعية تضامن لبنان
الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة.
يذكر أن الصحف تداولت في الساعات الماضية تسجيلات مسربة لوزير
الخارجية اللبنان
ي عبدالله بو حبيب تضمنت إساءة للمملكة، ونفى خلالها أن تكون السعودية
قدمت أي مساعدات للدولة اللبنان
ية، على حد وصفه.
كذلك، برر إرسال بلاده للمخدرات إلى المملكة بأن لها سوقاً
هناك، في اعتراف جاء غريبا من رأس الدبلوماسية اللبنان
ية بتهريب المخدرات من لبنان
إلى السعودية
.