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لأول مرة منذ المقاطعة.. قطر تعلن تضامنها مع السعودية

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الملك سلمان وأمير قطر
 
الخميس، 12-11-2020 10:38 ص المصريون

أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانا هو الأول من نوعه بشأن السعودية منذ بدء المقاطعة بين البلدين.
وأدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها، بأشد العبارات، الهجوم الذي وقع اليوم داخل مقبرة لغير المسلمين في السعودية بعبوة ناسفة واستهدف حفلا حضره ممثلو سفارات غربية بمدينة جدة السعودية.
وجاء في نص بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة الاعتداء التي وقعت أثناء حضور القنصل الفرنسي في المملكة العربية السعودية لمناسبة في مدينة جدة وأدت إلى سقوط جريحين".
وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب".
وأعلنت السلطات السعودية،الأربعاء، إصابة شخصين بهجوم بعبوة ناسفة استهدف مشاركين في مراسم جرت بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى، قوبل بإدانات من عدة دول بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تصريحات للناطق الإعلامي لإمارة منطقة مكة سلطان الدوسري، أكد فيها أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة "اعتداء جبان" أثناء حضور عدد من القناصل، لمناسبة في محافظة جدة.

وأوضح أن الهجوم نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين، وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيقات في ذلك.
 

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