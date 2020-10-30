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أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا

الملك سلمان وولي العهد السعودي
الملك سلمان
 
الجمعة، 30-10-2020 02:48 م وكالات- الدويني فولي
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية للرئيس عبدالمجيد تبون؛ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد  الملك سلمان في رسالته قائلا : “علمنا بنبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، ونبعث لكم أطيب تمنياتنا بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من هذا العارض الصحي، وألا تروا أي مكروه”.

كما ارسل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية للرئيس “تبون”؛ إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ إصابتكم بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والعافية.
 

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