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كورونا يضرب تركيا في مقتل ويصدم الجميع

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كورونا يضرب تركيا في مقتل ويصدم الجميع
 
الأربعاء، 16-12-2020 07:25 م الطيب حسين
كشفت تركيا اليوم الأربعاء عن تسجيل أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره. 

وأعلنت تسجيل 240 وفاة جديدة وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد إلى 17121.

كما رصدت وزارة الصحة 29718 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بلغ أكثر من مليون و928 ألف إصابة.

يذكر أن الحكومة كانت فرضت حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، فضلا عن إغلاق كامل في نهاية الأسبوع للحد من التفشي.

 

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