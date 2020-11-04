الأربعاء 04 نوفمبر 2020
توقيت مصر 23:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

كورونا يتوحش في دولة عربية

صدمة بعد وفاة إعلامي قناة الجزيرة بـ"كورونا"

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

أمطار على القاهرة والسواحل غدًا والأرصاد تحذر

مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة.. ماذا سيحدث؟

تغريدة مثيرة من إمارتي بارز بشأن فوز "بايدن"

وباء في مهرجان الجونة.. فنانات يعلن إصابتهن بـ«كورونا»

إطلاق تحذيرات شديدة في السعودية

ADS
 

كورونا يتوحش في دولة عربية

thumbs_b_c_fceac34a9625a616b80932c8f46608f2
كورونا يتوحش في دولة عربية
 
الأربعاء، 04-11-2020 09:43 م الطيب حسين
سجلت السلطات اللبنانية، أرقامًا كبيرة للإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.


وأعلنت الصحة اللبنانية تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 87097 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه "تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 676"، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 في العناية المركّزة".

وأكدت أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجري 823 فحصًا في مطار بيروت الدولي".


 

إقرأ ايضا

2020-11-03T213241Z_220185204_RC2XVJ9PYAMA_RTRMADP_3_USA-ELECTION-BIDEN

أكبر أصوات في تاريخ أمريكا.. بايدن في طريقه لتحقيق إنجاز تاريخي

download (1)

الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

GettyImages-1283810022

تغريدة مثيرة من إمارتي بارز بشأن فوز "بايدن"

أخبار متعلقة

image

37 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كورونا-السعودية-11-600x330

405 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

فيروس كورونا

بالفيديو.. أردني يدعي اختراع علاج لـ"كورونا" والأمن يستدعيه

فيروس كورونا

رقم صادم في إصابات كورونا اليوم بلبنان

كورونا-السعودية-11-600x330

468 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا في السعودية

البيت الأبيض

إصابات جديدة بفيروس كورونا في البيض الأبيض