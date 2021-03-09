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كلب «بايدن» يثير الشغب في البيت الأبيض ويعقر ضابطًا

كلب بايدن
كلب بايدن
 
الثلاثاء، 09-03-2021 06:34 م محمد فضل
أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن كلبيه إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير بعد “حادث عض” تعرّض له ضابط أمن في البيت الأبيض، على ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدرين لم تذكر اسميهما، أن تصرفات عدوانية صدرت عن ميجور البالغ ثلاث سنوات، وهو أصغر كلبيْ آل بايدن من نوع “جيرمن شيبرد”، منها القفز والنباح ومهاجمة موظفي البيت الأبيض وعناصر الأمن.

وأشار المصدران إلى حصول “حادث عض” من دون أن يحددا ما إذا كان تسبب بإصابات. إلا أن الحادث اعتُبر خطيراً بما يكفي لاتخاذ قرار بإعادة الكلبين ميجور وتشامب البالغ 13 عاماً إلى منزل آل بايدن في ويلمنغتون الأسبوع الماضي.

وتبنى جو بايدن وزوجته ميجور عام 2018. فأصبح بذلك أول كلب يتم تبنيه من مأوى للحيوانات يدخل البيت الأبيض بعد انتقاله إليه على إثر مراسم تنصيب الرئيس الجديد في يناير الماضي.

ولم يكن الرئيس السابق دونالد ترامب يحتفظ بأي حيوان أليف في المقر الرئاسي.

وفي مقابلة أجريت معها الشهر الماضي، أعربت السيدة الأولى جيل بايدن عن قلقها بشأن نقل كلبيها إلى مقر إقامتها الجديد في واشنطن.

وقالت لشبكة “إن بي سي” التلفزيونية: “عليهما أن يستقلا المصعد، وهو ما لم يعتادا عليه، وعليهما الخروج إلى الحديقة الجنوبية بينما يراقبهما الكثير من الناس”.
 

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