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قرار جديد ضد الفاشينستا فاطمة المؤمن في قضية قتل اثنين بالكويت

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فاطمة المؤمن
الأربعاء، 06-09-2023 09:42 ص
كشف المحامي الكويتي أسامة القروي، الإجراءات القانونية الخاصة باستكمال جلسات محاكمة الفاشينستا فاطمة المؤمن التي تسببت في وفاة شخصين في حادث مروع، وذلك بعدما رفضت المحكمة إخلاء سبيلها وحددت جلسة 9/14 لنظر القضية.
وقال خلال مداخلة مع ET بالعربي: أن" تجديد الحبس للمتهم بصفة مجملة وليس بصفة خاصة لهذه القضية، له مبررات قانونية، التي يرجّح تقديرها للمحكمة التي قررت تجديد الحبس، ومنها عدم الإنتهاء من جراء التحقيق او الخشية من هروب وفرار المتهم، وأيضاً الخشية من تأثير المتهم على مجريات التحقيق في حال إخلاء سبيله، وهي أمور يقدّرها القاضي الذي ينظر في تجديد الحبس".


الجلسة الثانية
وحول إجراءات الجلسة الثانية فقال : "سوف تمتثل المتهمة أمام المحكمة برفقة محاميها الذي سوف يدفع أمام المحكمة بانتظار مبررات الحبس الإحتياطي ويطلب من القضاء إخلاء سبيلها بالضمان الذي تراه المحكمة".

الجلسة الثالثة
وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك إخلاء سبيل في الجلسة الثالثة بالضمان الذي تراه المحكمة او بدون ضمان فهذا يرجع لسلطة قاضي تجديد الحجز التقديرية.

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