تسريب فيديو حادث فاطمة المؤمن يفضح شقيقتها.. والداخلية الكويتية تتوعد مسربه

الثلاثاء، 29-08-2023
10:02 ص
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت
أول مقطع فيديو مسرب للحادث المروع الذي تسببت فيه الفاشينستا الكويت
ية فاطمة المؤمن
، بعدما صدمت سيارة بمركبة كانت تقودها بسرعة جنونية ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين.
وأظهر الفيديو لحظة تجاوز الفاشينستا الإشارة الحمراء، أثناء قيادتها السيارة بسرعة عالية، وصدمت سيارة الضحايا، وهو ما يفضح رواية شقيقتها المحامية التي ادعت أن الضحايا كانوا يتحرشون بها.
وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت
، احتجزت الفاشينستا الكويت
ية، للتحقيق في القضية، ووجهت لها 10 تهم من بينها القتل الخطأ وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول، وتجاوز الإشارة الحمراء.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويت
ية بيانا حول مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن حادثة التصادم التي تسببت فيها مشهورة سناب شات فاطمة المؤمن
بسيارتها وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.
وقالت الداخلية في بيانها إنها حريصة على حفظ سرية الإجراءات والمحافظة على جميع الأدلة والبراهين الخاصة بالقضايا والأخذ بعين الاعتبار مشاعر ذوي الأطراف بجميع القضايا والحوادث.
وأكدت أنه جار العمل على متابعة واقعة التسريب والوقوف على من تسبب بانتشارها واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حياله.
ووثق الفيديو المنتشر قدوم سيارة مسرعة تجاوزت الإشارة الحمراء ما أدى لاصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير في طريقها الصحيح.