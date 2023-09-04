الإثنين 04 سبتمبر 2023
توقيت مصر 12:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. سقوط حورية فرغلي بشكل عنيف أثناء حضورها مسابقة ملكة جمال مصر

فتاة الرقصة النوبية في حفلة التخرج تظهر وتفجر مفاجأة

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في مصر

تغييرها فورًا.. قرار عاجل من الكهرباء بشأن هذا النوع من العدادات

أول منشور لـ أحمد سعد بعد طلاقه من علياء بسيوني

حمو بيكا يحتفي بـ"صديقه" أحمد أبوهشيمة: مختلف عن مواقع التواصل

شاهد.. لص يسرق سيارة فتاة ويسحلها لمسافة نصف كيلو ومطالب بإعدامه

الكويت.. نحر الخادمة ثم نحر نفسه أمام الجميع!

بعدما تجاوز 41 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

"الجسم يجب أن يُستتر".. شيماء سيف تهاجم فتيات المايوه: فين الحياء؟

الكويت.. نحر الخادمة ثم نحر نفسه أمام الجميع!

IMG-20230904-WA0006
الشرطة الكويتية
الإثنين، 04-09-2023 10:31 ص

كشفت جريدة القبس الكويتية، تفاصيل جريمة قتل مروعة شهدتها منطقة العمرية بالكويت، راحت ضحيتها عاملة منزلية "فلبينية الجنسية" على يد هندي، الذي باغتها ونحرها حتى فارقت الحياة؛ ثم قام بنحر نفسه، وذلك بمسكن كفيلها.
وقالت القبس أن مصدر أمني أفاد بـ "بأنه فوجىء باقتحام وافد آسيوي منزله بلا سابق إنذار ولا استئذان، وأقدم على إخراج سكين من طيات ملابسه، ثم انهال بها طعناً في جسد عاملة فلبينية حتى فارقت الحياة على الفور، وبعد ذلك أقدم على نحر نفسه بالسكين نفسها".
وتابع المصدر بالقول: إن رجال الأدلة الجنائية أحالوا جثة العاملة المنزلية إلى الطب الشرعي، ثم انتقلوا إلى المستشفى لاستجواب قاتلها، فتبين أنه فارق الحياة متأثراً بالجروح التي أصاب بها نفسه قاصداً الانتحار.

إقرأ ايضا

IMG-20230904-WA0007

شاهد.. لص يسرق سيارة فتاة ويسحلها لمسافة نصف كيلو ومطالب بإعدامه

173-215052-rape-lin-involvement_700x400

أغرب جريمة بدولة عربية.. توجيه تهمة القتل العمد والضحية على قيد الحياة

IMG-20230830-WA0020

سعودي يتزوج مغربية زواج مسيار وبعد تطليقها بعد 15 يومًا كانت الصدمة

أخبار متعلقة

IMG-20230829-WA0009

حتى لا تتم مصادرة أموالهم..الكويت تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر

images (1)

أول صور لأحد ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

IMG-20230829-WA0020

تسريب فيديو حادث فاطمة المؤمن يفضح شقيقتها.. والداخلية الكويتية تتوعد مسربه

IMG-20230816-WA0009

دولة خليجية.. أرخص مدينة في العالم للعيش بها

IMG-20230815-WA0002

مصري يوثق أغرب ما وجده في مساجد الكويت

64d7d8e34c59b76b242e2615

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت