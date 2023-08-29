الثلاثاء 29 أغسطس 2023
توقيت مصر 16:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تراجع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء أمام الجنيه

اعترافات صادمة لطبيب روض الفرج: عاشرت 60 امرأة بهذه الطريقة

جريمة بشعة في السعودية.. يقتل والده ويمثل بجثمانه ويدفنه في مبنى تحت الإنشاء

حتى لا تتم مصادرة أموالهم..الكويت تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر

شاهد.. بسمة بوسيل ترافق أطفالها في أول يوم دراسي وتامر حسني يفاجئهم

شاهد.. أحمد كريمة ينفعل ويلقي سبحته على الهواء.. تعرف على السبب

بالأسماء.. مقتل 15 فنانًا ولاعبًا في أحداث السودان

أول صور لأحد ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

كندا علوش تفاجئ الجميع بظهور صادم.. كيف أصبحت كذلك؟

بالصور.. سر تواجد بطل "المؤسس عثمان" في الأهرامات

أول صور لأحد ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

images (1)
فاطمة المؤمن
الثلاثاء، 29-08-2023 11:36 ص

نشر الإعلامي الكويتي فهد السلامة، مقطع فيديو، لابن أخته وليد المطيري، وهو أحد الشابين الذين راحوا ضحية الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، بعدما صدمتهما بسيارتها.
وشارك "السلامة"، مقطع الفيديو على حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، معلقًا عليه: "كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ومن لا يشكر الناس، لايشكر الله والشكر لمن قام بواجب تقديم العزاء بفقيدنا (ابن اختي) وليد جاسم محمد المطيري ورفاقه رحمهم الله جميعاً سواء من داخل الكويت أو خارجها ونطلب من الله الشفاء التام لرفيقهم الرابع الذي يرقد حالياً بالعناية المركزة".
وأضاف: "وحتى لا يتكرر هذا الحدث بسبب التهور والمخاطرة بأرواح الناس فإننا نأمل أن يأخذ الحق مجراه وفق القانون وعدم التدخل في مسار التحقيق".
وتابع: "ومن يحاول الالتفاف على ذلك فإنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. ونثني على جهود وتعليمات معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح وكل من قام بواجبه تجاه هذه الفاجعة الاليمة التي هزت ضمير المجتمع الكويتي".


إقرأ ايضا

IMG-20230829-WA0018

جريمة بشعة في السعودية.. يقتل والده ويمثل بجثمانه ويدفنه في مبنى تحت الإنشاء

IMG-20230829-WA0009

حتى لا تتم مصادرة أموالهم..الكويت تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر

IMG-20230829-WA0017

بالأسماء.. مقتل 15 فنانًا ولاعبًا في أحداث السودان

أخبار متعلقة

IMG-20230829-WA0009

حتى لا تتم مصادرة أموالهم..الكويت تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر

IMG-20230829-WA0020

تسريب فيديو حادث فاطمة المؤمن يفضح شقيقتها.. والداخلية الكويتية تتوعد مسربه

IMG-20230816-WA0009

دولة خليجية.. أرخص مدينة في العالم للعيش بها

IMG-20230815-WA0002

مصري يوثق أغرب ما وجده في مساجد الكويت

64d7d8e34c59b76b242e2615

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت

images

مشاهد جنسية وشذوذ.. منع عرض فيلم "باربي" في الكويت ولبنان