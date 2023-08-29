أول صور لأحد ضحايا حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن

الثلاثاء، 29-08-2023
11:36 ص
نشر الإعلامي الكويت
ي فهد السلامة، مقطع فيديو، لابن أخته وليد المطيري، وهو أحد الشابين الذين راحوا ضحية الفاشينستا الكويت
ية فاطمة المؤمن
، بعدما صدمتهما بسيارتها.
وشارك "السلامة"، مقطع الفيديو على حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، معلقًا عليه: "كلنا مؤمنين بقضاء الله وقدره ومن لا يشكر الناس، لايشكر الله والشكر لمن قام بواجب تقديم العزاء بفقيدنا (ابن اختي) وليد جاسم محمد المطيري ورفاقه رحمهم الله جميعاً سواء من داخل الكويت
أو خارجها ونطلب من الله الشفاء التام لرفيقهم الرابع الذي يرقد حالياً بالعناية المركزة".
وأضاف: "وحتى لا يتكرر هذا الحدث بسبب التهور والمخاطرة بأرواح الناس فإننا نأمل أن يأخذ الحق مجراه وفق القانون وعدم التدخل في مسار التحقيق".
وتابع: "ومن يحاول الالتفاف على ذلك فإنه سيحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. ونثني على جهود وتعليمات معالي وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح وكل من قام بواجبه تجاه هذه الفاجعة الاليمة التي هزت ضمير المجتمع الكويت
ي".