جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة إسرائيلة





أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط طائرة مسيرة تابعة له في نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة من طراز "راكب السماء" سقطت خلال نشاط عسكري في مدينة نابلس بالضفة الغربية في وقت سابق.

وأكدت الإذاعة العبرية أنه تم جمع الطائرة الإسرائيلية المسيرة دون وجود تخوف من تسرب للمعلومات.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا في واقعة سقوط الطائرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية من الطراز نفسه "راكب السماء" ‏في غلاف قطاع غزة‎.

وقال أدرعي: "سقطت طائرة مسيرة من نوع "راكب السماء" تابعة للجيش الإسرائيلي في غلاف شمال غزة"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي لا يخشى من حدوث تسرب للمعلومات".

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