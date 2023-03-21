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قتلت خطيبها البالغ 82 عامًا داخل منزلها لسبب صادم

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قتلت خطيبها البالغ 82 عامًا داخل منزلها لسبب صادم

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جثة
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الثلاثاء، 21-03-2023 12:03 م

 

أدانت محكمة أمريكية هذا الأسبوع، امرأة بارتكاب جريمة قتل خطيبها المسن بضربه بآلة حادة، وإخفاء جثةه في منزلها لمدة شهرين.

 

ووفق قناة WSB-TV الإخبارية، وقعت هذه الجريمة في مدينة هال بولاية جورجيا الأمريكية، في أبريل 2022، حيث اكتشفتها الشرطة بعد شهرين من وقوعها، عندما أبلغ أحد أقرباء الضحية ليروي كرامر، 82 عامًا، عن فقدانه لشهور.

 

وفي التفاصيل، تقدم قريب الضحية في يونيو 2022، ببلاغ للشرطة، عن فقدان كرامر منذ شهور، معبراً عن قلقه بأن يكون تعرض لمكروه.

 

وعلى إثر البلاغ، بدأت الشرطة عمليات بحث متواصلة. وأثناء تفتيش أفراد من الشرطة منزل خطيبة كرامر، التي تدعى تابيثا زليدا، 46 عاماً، عثروا على جثةه.

 

واعترفت زليدا، خلال التحقيق معها آنذاك بأن كرامر توفي في الأسبوع الأول من أبريل العام الماضي، وعاشت مع جثةه في منزلها، ولكنها لم تخبر أحدا بوفاته.

 

وأظهر فحص الطب الشرعي للجثة، أن الضحية مات مقتولاً، بعد ما يبدو تعرضه للضرب بآلة حادة مما أدى لوفاته.

 

وبعد انتهاء التحقيقات في الجريمة، قررت محكمة في مدينة هال، الجمعة الماضية، أن المتهمة زليدا مذنبة باستغلال خطيبها من خلال سرقة بطاقته المصرفية، والاعتداء الجسدي الخطير عليه الذي أدى لقتله، وإخفاء جثةه لمدة شهرين.

 

ولم تحدد المحكمة في جلستها الجمعة الماضية العقوبة التي تنتظر المتهمة.

 

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