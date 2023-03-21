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مفاجأة.. نجمة أفلام إباحية قد تعزز حظوظ ترامب بالعودة إلى كرسي الرئاسة

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ترامب
Native
Teads
الثلاثاء، 21-03-2023 11:42 ص

 

راهن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندساي غراهام بمبلغ 20 دولارا على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

جاء ذلك خلال برنامج The Daily Show، وفقا لما نقلته Politico، في مقابلة مع آل فرانكن، حيث تابع: "إنني أحلل سياسة ترامب، وتعجبني، إلا أن عليه أن يثبت للشعب وليس لي أنه قادر على قيادتنا مرة أخرى. سيكون هذا تحد لبايدن، الذي يطلب أيضا أربع سنوات أخرى من الحكم، دعونا نرى ما سيحدث".

 

بعد ذلك، اقترح فرانكن أن بايدن سيفوز في الانتخابات، فقال السيناتور غراهام بدوره إنه يراهن على ترامب بمبلغ 20 دولارا.

 

كما انتقد غراهام التحقيق الذي أجراه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في مزاعم استخدام الرئيس السابق لأموال حملته الانتخابية لدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز للتكتم، وقال إن لائحة الاتهام ستساعد ترامب بدلا من إلحاق الضرر به.

 

وكان دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق على شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social من أنه قد يتم القبض عليه في هذه القضية 21 مارس، فيما ينفي الرئيس السابق وجود أي علاقة مع الممثلة أو أي أعمال غير قانونية من جانبه، ورفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

 

وقد ظهرت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إلى الجمهور عام 2018، حيث كتبت صحيفة Wall Street Journal أن محامي ترامب، مايكل كوهين، دفع لها 130 ألف دولار لعدم الكشف عن علاقتها بالرئيس، ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات.

 

وفي وقت لاحق، قالت الفنانة لوسائل الإعلام إن مجهولا هددها وطفلتها بسبب إفشاء معلومات عن القضية، وحينها اتهم ترامب دانيلز بالكذب.

 

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