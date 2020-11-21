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قبل اجتماع قطر.. " كابل " تتعرض للقصف بالصواريخ

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 21-11-2020 09:39 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت العاصمة الأفغانية كابل سلسلة انفجارات متتالية في الساعات الأولي من صباح اليوم ، وأكد شهود عيان أن الأصوات ناتجة عن إطلاق صواريخ .
ووقعت الانفجارات في أجزاء مكتظة بالسكان في قلب " كابل " بالقرب من المنطقة الخضراء في أحد الأحياء الشمالية ، حسبما نشرت " فرانس برس ".
في ساق متصل أطلقت الجهات المعنية صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها .
و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفجوات أحدثتها علي ما يبدو صواريخ أصابت مبنيين منفصلين علي الأقل ، ولم يتم التأكد من صحة الصور .
 و بالرغم من أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارات حتى الآن إلا أن هذا الهجوم يأتي قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ومفاوضين في حركة طالبان و الحكومة الأفغانية في قطر.
جدير بالذكر أن طالبان تعهدت بعدم مهاجمة المدن بموجب اتفاق الانسحاب الأمريكي لكن حكومة كابل حملت المتمردين أو وكلائهم مسئولية هجمات سابقة في العاصمة .
 

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