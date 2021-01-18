في الذكري العاشرة للثورة.. تونس تشتعل بالمظاهرات و الاعتقالات

الإثنين، 18-01-2021
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
شهدت
المدن التونس
ية موجة من أعمال الشغب و الاحتجاجات تزامنا مع الذكري العاشرة للثورة
التونس
ية ، و ذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .
و
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري في تصريحات صحفية ، أن الجيش انتشر في 4
مدن وهي سوسة و سليانة و القصرين و بنزرت ضمن 16 مدينة ضمنها العاصمة تونس
تشهد
التظاهرات ، حسبما نشرت " رويترز " .
في
سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت أكثر من 240 شاب عقب مواجهات عنيفة مع
الشرطة و اندلاع أعمال شغب في مدن تونس
ية .