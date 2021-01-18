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في الذكري العاشرة للثورة.. تونس تشتعل بالمظاهرات و الاعتقالات

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في الذكري العاشرة للثورة.. تونس تشتعل بالمظاهرات و الاعتقالات

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 18-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
شهدت المدن التونسية موجة من أعمال الشغب و الاحتجاجات تزامنا مع الذكري العاشرة للثورة التونسية ، و ذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية .
و أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري في تصريحات صحفية ، أن الجيش انتشر في 4 مدن وهي سوسة و سليانة و القصرين و بنزرت ضمن 16 مدينة ضمنها العاصمة تونس تشهد التظاهرات ، حسبما نشرت " رويترز " .
في سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية أنها اعتقلت أكثر من 240 شاب عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة و اندلاع أعمال شغب في مدن تونسية .
 

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