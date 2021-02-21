فيديو مرعب.. اشتعال النيران في محرك طائرة وسقوط حطامها على المنازل

الأحد، 21-02-2021
11:47 ص
فتحي مجدي
وثق
مقطع فيديو مرعب، لحظة اشتعال
النيران في محرك طائرة
على متنها 231 راكبا، وسقوط حطامها
على المنازل السكنية في إحدى مناطق ولاية كولورادو الأمريكية.
ولم
يسفر الحادث الذي وقع بعد ظهر السبت عن خسائر في الأرواح بين ركاب رحلة طيران
"يونايتد إيرلاينز"، قبل أن تعود بشكل دراماتيكي إلى مطار دنفر الدولي في
كولورادو.
وكان
على متن الرحلة (UA
328) 231 راكبًا و10 من أفراد الطاقم، وسمع الطيار وهو يطلق
نداء استغاثة من الطائرة
، حيث قال: "أحتاج إلى انعطاف على الفور"، وفقًا
لصحيفة "ذا صن".
وقالت
الخطوط الجوية المتحدة في بيان: "الرحلة 328 من دنفر إلى هونولولو تعرضت لعطل
في المحرك
بعد وقت قصير من مغادرتها، وعادت بأمان إلى دنفر واستقبلتها أطقم الطوارئ
كإجراء وقائي".
وأضافت:
"لم يتم الإبلاغ عن إصابات على متن الطائرة
، وسوف نشارك المزيد من المعلومات عندما
تصبح متاحة".
وشارك
السكان المحليون، لقطات للحادث المرعب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب
أحد مستخدمي تويتر: "رأيت انفجارًا على متن هذه الطائرة
التي تحلق على ارتفاع
منخفض فوق برومفيلد منذ حوالي 45 دقيقة. سقط الحطام من الطائرة
وخلف سحابة سوداء من
الدخان. واصلت الطائرة
السير".
ويُظهر
مقطع فيديو التقطه أحد السكان الطائرة
وهي تحلق في السماء مخلفة وراءها دخانًا أسود.
ويمكن سماع مصور الفيديو، وهو يقول: "شيء ما انفجر، هناك مثل سحابة سوداء من الدخان
هناك".
وشوهدت
"قطعة محرك
معدنية عملاقة" في حديقة أحد المنازل. وغرد كيران كاين:
"قطعة محرك
معدنية عملاقة هبطت للتو في ساحة شخص في برومفيلد بعد أن حلقت طائرة
فوق انفجار متمرس".
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/terrifying-video-shows-plane-engine-23537780?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar
https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/terrifying-video-shows-plane-engine-23537780?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar