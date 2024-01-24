فاجعة.. يقطع رأس صديقه بـ فأس ويلقيها في الشارع (فيديو)

الأربعاء، 24-01-2024
11:07 ص
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العثور على رأس شخص مقطوعة وبجوارها فأس، في منطقة سيت نظام، بإسطنبول في تركيا
.
وأظهر مقطع الفيديو، وجود رأس إنسان مفصولة عن باقي الجسد في أحد الشوارع، وبجوارها فأس، وشخص آخر ملقى على الأرض.
واندلعت مشاجرة بين مواطنين أجنبيين على سطح أحد المنازل، لسبب غير معروف، وعندما تصاعد الخلاف، قام أحدهما بقطع رأس الآخر بفأس، بحسب صحيفة İLKSES Gazetesi التركية.
وحاول القاتل الانتحار بإلقاء نفسه من فوق سطح المنزل بعدما قطع رأس صديقه، ولكنه لم يتوفى ونقل إلى المستشفى فور وصول الشرطة إلى موقع الحادث.