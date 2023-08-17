على وشك الحدوث.. توقعات بزلزال جديد يضرب إسطنبول ويوقع آلاف الضحايا

الخميس، 17-08-2023
09:55 ص
حذر عالم الزلازل التركي ناجي غورور، من احتمالية وقوع زلزال
بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول، والمدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
ونقلت قناة TV-100 التلفزيونية عن غورور قوله: "فترة الثلاثين عاما التي يُتوقع خلالها وقوع زلزال
جديد بقوة 7 درجات أو أكثر في إسطنبول على وشك الانتهاء. لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أنه حتى عام 2029 نتوقع حدوث زلزال
في إسطنبول بقوة لا تقل عن زلزال
17 أغسطس 1999. واحتمالية وقوعه لا تقل عن 64%، واسطنبول
ليست جاهزة لمثل هذا الزلزال
".
يذكر أن إسطنبول شهدت زلزال
بقوة 7.6 درجة في أغسطس 1999، ولقي 17.2 ألف شخص مصرعهم.