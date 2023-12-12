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الحوثيون يضربون سفينة كانت في طريقها لإسرائيل بصاروخين والنيران تشتعل بها

الحوثيون يضربون سفينة كانت في طريقها لإسرائيل بصاروخين والنيران تشتعل بها

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السفينة
الثلاثاء، 12-12-2023 10:36 ص


أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن وأن النار اشتعلت بها.
وأضافت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن السلطات تحقق في الهجوم الذي وقع بالبحر الأحمر وأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".
ولم تكشف الهيئة عن جنسية السفينة التي استهدفت لكنها دعت كافة السفن بالمنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها في حالة رصد أي نشاط مريب.
فيما قال مسؤولان دفاعيان أميركيان، إن صاروخ كروز بريا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.
وأفاد أحد المسؤولين، أن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب، حسبما ذكرت "رويترز".
وأوضح أن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن السفينة "ستريندا" أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في حريق عليها لكن لم تقع خسائر بشرية في هذا الوقت.
وأشار البيان: "ستريندا تعرضت لهجوم من خلال ما يُعتقد أنه تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء مرورها عبر باب المندب".
الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي أعلنت يوم السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.

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