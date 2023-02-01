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عراقية تستدرج جزائرية ثم تقتلها لسبب لا يخطر على بال

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الفتاتان
Native
Teads
الأربعاء، 01-02-2023 10:06 ص

تشتبه شرطة مقاطعة بافاريا الألمانية، في أن شابة ألمانية من أصول عراقية تبلغ من العمر 23 عاماً أقدمت بمساعدة شريك لها على قتل فتاة تشبهها لكي تدعي أنها ماتت وتتمكن من التواري "بسبب مشاكل عائلية".

وحسب "فرانس برس" عُثر على جثة المجني عليها مقتولة طعناً بسكين داخل سيارة في إنغولشتات (في مقاطعة بافاريا، جنوب ألمانيا).

واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

ولكن في اليوم التالي، وبعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى (وهي مدونة جزائرية في مجال الموضة والجمال)، وبيّنت التحقيقات أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ من العمر هو الآخر 23 عاماً. ولا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي.

وأوضحت، الشرطة أن الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها، وأقنعتها بمقابلتها مقابل وعود كاذبة، ثم قامت بقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها.

وتبين أن المتهمة استُدرِجَت الضحية بمساعدة صديقها للخروج من السيارة وجرى قتلها في الغابة "بعدد كبير" من الطعنات.



 

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