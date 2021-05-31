الإثنين، 31-05-2021
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر عالم الأوبئة الأمريكية، بيتر هوتيز، من أنه سيكون هناك كوفيد
_126 و
كوفيد
_32 إذا لم نفهم تماما أصول كوفيد
_19 .
وأشار العالم إلي أن مستقبل الصحة العامة علي المحك ، بعد الأبحاث
والتحقيقات الكاملة التي أجراها علي أصل فيروس" كورونا" المستجد، حسبما
نشرت الصحف المحلية .
و أكد أنه من الضروري التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حول كيفية
ظهور الفيروس "ضروري للغاية" لمنع الأوبئة في المستقبل.
وكان تقرير استخباراتي أمريكي، كشف أن ثلاثة باحثين في مختبر
ووهان
للأبحاث في الصين سعوا للحصول على الرعاية الصيحة في مستشفى، في نوفمبر 2019،
أي قبل إقرار بكين بوجود المرض وكشف أول حالة.
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن
، طالب الأسبوع
الماضي، بمراجعة استخباراتية لأصل الفيروس بهدف التحقق من احتمال تسربه عن طريق الخطأ
من مختبر ووهان
بدلا من انتشاره عن طريق الخفافيش.