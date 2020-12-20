عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد تفجع الكويتيين

الأحد، 20-12-2020
01:53 م
المصريون
أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد
، عن عمر ناهز
الـ 72 عاماً.
وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد
منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء في الكويت
سابقًا.
وهو النجل الأكبر لأمير الكويت
الراحل، الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح.
ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد
في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل عام 1948
وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.
وأعلنت صحيفة “المجلس” الكويت
ية، وفاة الشيخ ناصر
صباح، ونعته بقولها “إنا
لله وإنا إليه راجعون”.
كما نعاه الكاتب تيسير عبدالله بقوله “عزاؤنا للكويت الغالية و لقيادتها
وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد
، رحمهما الله بواسع رحمته”.