الأحد 20 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

القبض على إعلامية شهيرة بمنطقة مصر الجديدة

قرار من القضاء الإداري بخصوص مرتضى منصور

صادم.. فنانة مصرية شهيرة تقتل زوجها وتلتقط صورة بجوار جثته

ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم ١٠٠ بمنطقة الكوم الأحمر

شاهد.. صور نادرة للأميرة ديانا في الرياض

عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد تفجع الكويتيين

تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية

الزمالك يعلن تشكيل جديد لجنة اكرة القدم

استمرار إيجابية عينة 17 لاعب بصفوف منتخب الشباب

بعثة الأهلي تصل لمطار القاهرة استعدادا للسفر للنيجر

ADS
 

عاجل.. وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد تفجع الكويتيين

1977048
الشيخ ناصر
 
الأحد، 20-12-2020 01:53 م المصريون

أعلنت وسائل إعلام كويتية، عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز الـ 72 عاماً.
وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقًا.
وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ولد الشيخ ناصر صباح الأحمد في قصر الشعب، في الـ 27 من أبريل عام 1948 وعاش وتربى بعد ذلك بقصر دسمان.‏
وأعلنت صحيفة “المجلس” الكويتية، وفاة الشيخ ناصر صباح، ونعته بقولها “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما نعاه الكاتب تيسير عبدالله بقوله “‏عزاؤنا للكويت الغالية و لقيادتها وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمهما الله بواسع رحمته”.
 

إقرأ ايضا

الأميرة ديانا

شاهد.. صور نادرة للأميرة ديانا في الرياض

ترامب

تصريحات جديدة صادمة لـ" ترامب " عن الانتخابات الرئاسية

الملك سلمان بن عبدالعزيز

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

أخبار متعلقة

مرزوق الغانم

بعد مشادات .. الغانم رئيس لمجلس الأمة الكويتي

ارشيفية

الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

20200501_1588328679-979

قرار عاجل من الكويت يُسعد الوافدين من الدول المحظورة

666a1ff7-033b-43c4-96f1-65b0158c55ee_16x9_1200x676_0

رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

1044980179_0_102_1281_794_1000x541_80_0_0_f9d24f4c4314d967805ef269c17cc83c

عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت

kuw

نساء الكويت يتلقين صدمة كبيرة