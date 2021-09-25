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ظهور نادر لـ الملك سلمان بـ«البدلة» على تويتر

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الملك سلمان
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السبت، 25-09-2021 07:23 م

تداول رو اد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على موقع التغدريدات القصيرة "تويتر".
ونشر حساب “تاريخ آل سعود” صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفقة أحد أبنائه في مرحلة الطفولة.
وعلق “تاريخ آل سعود” على الصورة قائلاً : ” صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما “.
وأظهرت الصورة الملك سلمان مرتدياً بدلة سوداء، بينما يجلس بجانبه الأمير عبدالعزيز عندما كان طفلاً.
وحازت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين بدوام الصحة للملك سلمان، ومشيدين بنزاهته.
 

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