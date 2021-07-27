الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 00:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية علي هذه المناطق بالسعودية

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمملكة .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك طقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
 

إقرأ ايضا

Capture

سكرتيرة حاكم نيويورك تتحدث بعد الفضيحة: «داعب صدري وتحسس مؤخرتي»

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم بالمملكة

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة: ثلوج وسيول

أخبار متعلقة

ارشيفية

تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

ارشيفية

في يوم عرفة.. تعرف علي حالة الطقس في المملكة

ارشيفية

سيول و ثلوج.. الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق في المملكة

ارشيفية

طقس شديد الحرارة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية

تعرف على حالة طقس اليوم بالسعودية