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تعرف علي حالة الطقس اليوم في المملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 26-07-2021 08:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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