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صور فاضحة.. سائق باكستاني وسيدة سعودية داخل السيارة (تفاصيل القضية)

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ارشيفية
الأربعاء، 29-11-2023 11:49 ص

عاقبت المحكمة الجزائية في الرياض سائق باكستاني بالسجن 4 سنوات، وغرامة 15 ألف ريال بتهمة التحرش بمواطنة أثناء توصيلها وإرسال صور فاضحة على جوالها

التحرش بها داخل السيارة

وفي التفاصيل بحسب صحيفة "عكاظ"، قدمت مواطنة أربعينية بلاغاً إلى الشرطة، تتهم فيه سائقاً من الجنسية الباكستانية اعتاد توصيلها بسيارته بالتحرش بها والاستيلاء على جوالها.

صور فاضحة

وأضافت المواطنة في بلاغها بأنها تواصلت مع السائق عبر تطبيق الواتساب وطلبت منه إعادة جوالها لكنه ماطل، واشترط عليها الخروج معه لممارسة الرذيلة، وأتبع ذلك بإرسال رسالة يطلب منها تمكينه من نفسها مقابل دفع مبلغ مالي لها، وأنه يعرف منزلها متى ما وافقت، وأتبع ذلك بإرسال رسائل واتساب لصور فاضحة.
إنكار التهمة
وأنكر المتهم "امتياز" استيلاءه على جوال المدعية وادعى أنها نسيته في المركبة وهاتفته لتسليمها الجوال، فقال إنه مشغول، وأما عن الرسائل الجنسية الواردة من جواله فقال إنها أُرسلت عن طريق الخطأ.
وأضاف المتهم امتياز، أنه مقيم بالمملكة منذ 14 عاماً، واعتاد على توصيل المدعية من منزلها إلى مقر عملها 5 مرات أسبوعياً، بواقع 60 ريالاً عن كل يوم ذهاباً وإياباً.
وخلصت المحكمة في النهاية إلى إدانته بالاستيلاء على جوال مواطنة ومساومتها والتحرش الجنسي بها وأصدرت الحكم السابق ذكره.

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