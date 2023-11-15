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سعودية تُصدم في عريسها: "طلع مبيعرفش وإخواته جم يعلموه كيف يمارس معي العلاقة"

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ارشيفية
الأربعاء، 15-11-2023 01:38 م

كشفت فتاة تفاصيل اكتشافها إصابة زوجها بانفصام الشخصية بعد الزواج.
وقالت خلال رسالة متداولة، أنها خطبت لشخص من أقاربها حيث أن أهله أخبروها بأنه "بيتوتي من دوامه للبيت" مشيرة إلى أن والدها سأل عنه لمدة شهر وأثنى عليه الجميع وأنه شخص هادئ ولا يظهر كثير للناس.
وتابعت، أن والدتها وأخوات زوجها أصدقاء وبسؤال والدتها عنه قلن لها إنه "رجال والنعم فيه".
وأضافت أنها تزوجت في شهر الحج واكتشفت من أول يوم أنه شخص عقله صغير بعمر طفل في الثامنة من عمره مضيفة: "لدرجة حتى العلاقة الخاصة إخوانه جو يعلمونه حتى ملابسه وأكله وكل شيء أخواته يتواصلون معي ويقولون سوي له كذا واعملي كذا".
وواصلت: كنت مصدومة وأنا كنت راسمة بخيالي حياة وردية مع هذا الزوج اكتشفت إنه ما يعرف يأخذني حتى في كوفي بنفس الحارة، بعد شد وجذب مع أخته قالت لي إنه مشخص بانفصام الشخصية وعقله غير بالغ لكنه طيب وحنون ومن ذا الكلام
واختتمت: أقسم بالله كرهت حياتي وكرهته مابي أناظر فيه تكفون وربي إنهم غشوني كيف الوضع في المحكمة وكيف أعلم أمي وأبوي بينصدمون.

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