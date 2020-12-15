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صورة نادرة تجمع الملك فهد والملك سلمان قبل 35 عام

الملك فهد
الملك فهد
 
الثلاثاء، 15-12-2020 10:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة نادرة تجمع بين الملك فهد مع قيادات المملكة العربية السعودية ومن ضمن القيادات الملك سلمان بن عبد العزيز حيث كان أميرا لمنطقة الرياض .
وتظهر الصورة التي تم التقاطها عام 1985 ميلادي الموافق 1406 هجريا وهو يشاهد مجسمات مشروعات في مدينة الرياض وبجواره الملك سلمان قبل تولي الحكم و عبد العزيز بن فهد و  وزير المالية محمد أبا الخيل ووزير الشئون البلدية إبراهيم العنقري و حسن منصوري وزير المواصلات و أمان الرياض عبد الله النعيم و آخرين .
جدير بالذكر أن الملك سلمان هو الملك السابع للملكة العربية السعودية و رئيس مجلس الوزراء و القائد الأعلى للقوات العسكرية وهو الحاكم العشرون من أسرة آل سعود و الابن الخامس والعشرون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري ،  وقد تولي الحكم في 23 يناير 2015   .


 

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