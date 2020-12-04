رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك تايلاند
الملك سلماشن وولي العهد
الجمعة، 04-12-202009:46 صمتابعات- أمينة عبد العال
بعث خادم الحرمين الشريفين املك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، برقية إلي
ملك تايلاند ، ماها فاجيرالونجكورن ، لتهنئته بمناسبة ذكري اليوم الوطني لبلاده .
وتمني الملك في برقيته للملك دوام الصحة والعافية و لحكومته والشعب و مزيد
من التقدم والازدهار .
في سياق متصل بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء و
زير الدفاع ببرقية تهنئة للملك منتميا له و للشعب والحكومة المزيد من التقدم
والازدهار .