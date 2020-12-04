رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك تايلاند

الملك سلماشن وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين املك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، برقية إلي ملك تايلاند ، ماها فاجيرالونجكورن ، لتهنئته بمناسبة ذكري اليوم الوطني لبلاده .

وتمني الملك في برقيته للملك دوام الصحة والعافية و لحكومته والشعب و مزيد من التقدم والازدهار .

في سياق متصل بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء و زير الدفاع ببرقية تهنئة للملك منتميا له و للشعب والحكومة المزيد من التقدم والازدهار .