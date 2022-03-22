صحيفة روسية تكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا ثم تحذفه سريعًا

الثلاثاء، 22-03-2022
09:26 ص
أعلنت صحيفة
كومسومولسكايا برافدا الروسية، الموالية للكرملين، أن قرابة 10 آلاف جندي روسي
قتلوا في أوكرانيا وجرح 16 ألف آخرين، قبل أن تزيل سريعًا حصيلة القتلى
من موقعها
على الإنترنت.
ونشرت صحيفة
"الديلي ميل" البريطانية، تفصيليًا حصيلة هؤلاء القتلى
والجرحى بالأرقام
الدقيقة، حيث تشير الأرقام إلى أن 9861 جنديًا قتلوا، وأصيب 16153آخرين. ويأتي ذلك
في وقت أظهرت فيه الأقمار الصناعية أن قوات بوتين تحفر في أنحاء كييف وتزرع
ألغامًا، كوضع دفاعي، في إشارة إلى توقف تقدمهم، بحسب ما أكدت الصحيفة البريطانية.
وكانت أوكرانيا
قد قدرت عدد القتلى
الروس بـ 15 ألف، فيما قدرتهم الولايات المتحدة بـ 7 آلاف فقط.