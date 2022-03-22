الثلاثاء 22 مارس 2022
توقيت مصر 17:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عرض ضخم لـ صلاح.. الانتقال مقابل 2 مليون جنيه يوميًا

عاشرها معاشرة الأزواج.. السجن 15 عامًا لتربي هتك عرض سيدة متوفية بعد دفنها

فنانة شهيرة تشكو: مش لاقية العيش

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

فنانة شهيرة تعلن العودة للغناء بعد 10 سنوات من الاعتزال.. ما علاقة رامز جلال؟

الأرصاد تحذر حتى يوم الأحد بسبب صورة التقطتها الأقمار الصناعية

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

تهز دولة عربية.. يحرق أمه أثناء نومها

عاكس بنت عمه بسوهاج فوقعت المجزرة الدامية

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة.. ثم كانت نهايته

ADS
 

صحيفة روسية تكشف عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا ثم تحذفه سريعًا

000_323W8NB
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 22-03-2022 09:26 ص

أعلنت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية، الموالية للكرملين، أن قرابة 10 آلاف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا وجرح 16 ألف آخرين، قبل أن تزيل سريعًا حصيلة القتلى من موقعها على الإنترنت.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تفصيليًا حصيلة هؤلاء القتلى والجرحى بالأرقام الدقيقة، حيث تشير الأرقام إلى أن 9861 جنديًا قتلوا، وأصيب 16153آخرين. ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأقمار الصناعية أن قوات بوتين تحفر في أنحاء كييف وتزرع ألغامًا، كوضع دفاعي، في إشارة إلى توقف تقدمهم، بحسب ما أكدت الصحيفة البريطانية.
وكانت أوكرانيا قد قدرت عدد القتلى الروس بـ 15 ألف، فيما قدرتهم الولايات المتحدة بـ 7 آلاف فقط.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

والدها مسلم.. من هي عشيقة «بوتين» المطلوب ترحيلها من سويسرا

22122

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

6220db434c59b7462f51532a

مقترح سعودي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أخبار متعلقة

Capture

شاهد لحظة فرار عشرات الجنود الروس تاركين مدرعاتهم في أوكرانيا

_122718337_f6fbbb41-2c17-43e8-aa94-f4503db2e102

دولة عربية تقدم 40 ألف مواطن للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا

FNol3uxXIAImagz

روسيا تقصف مسجد السلطان سليمان في أوكرانيا

_123475010_gettyimages-1238675143

بوتين يوافق على انضمام 16 ألف مقاتل عربي للحرب على أوكرانيا

20220227_1645945207-748

3 دول حققت أكبر مكاسب من الحرب الروسية على أوكرانيا و3 تكبدت خسائر

download

ماذا يعني الحرف Z المنتشر على آليات الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا