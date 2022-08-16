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شاهد.. ولي العهد السعودي يُقبل الحجر الأسود ويغسل الكعبة بيده

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شاهد.. ولي العهد السعودي يُقبل الحجر الأسود ويغسل الكعبة بيده

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الأمير محمد بن سلمان
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الثلاثاء، 16-08-2022 09:47 ص

نشرت وسائل إعلام سعودية، فيديوهات توثق لحظة قيام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو يقبل الحجر الأسود في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال زيارته للحرم المكي الشريف، كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة.

وشارك، ولي العهد، في مراسم غسل ومسح جدران الكعبة المشرفة من الداخل، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفور وصول سموه إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه ولي العهد  إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

 

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