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شاهد.. ماذا فعل أهالي روستوف في الشرطة بعد عودتهم عقب انسحاب فاغنر

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الاهالي
الأحد، 25-06-2023 12:39 م

 

وثق مقطع فيديو اعتراض مجموعة من سكان مدينة روستوف سيارات الشرطة التي عادت إلى شوارع المدينة بعد مغادرة قوات فاغنر ، ورددوا هتافات ضدهم.

 

وجاء ذلك احتجاجا من السكان على اختفاء الشرطة من الشوارع وقت اقتحام قوات "فاغنر المدينة.

وأظهر الفيديو مجموعة من السكان يقفون أمام سيارات الشرطة ويهتفون ضدهم "عار" و "خونة".

الجدير بالذكر أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وقواته غادروا مدينة روستوف، بعد الاتفاق على إنهاء التمرد، وتبادلوا التحية مع السكان أثناء مغادرتهم.

وكان الكرملين أعلن أن قائد مجموعة فاغنر، سيغادر إلى بيلاروسيا وأن الدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتم إسقاطها، مؤكدا أن السلطات لن تلاحق عناصر المجموعة الذين شاركوا في التمرد المسلح.

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