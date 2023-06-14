شاهد.. بوتين يهين وزير دفاعه أمام الجنود





ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاعر باردة تجاه وزير دفاعه سيرجي شويغو الذي طالت معاناته وسط الحرب في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد زار بوتين وشويغو مستشفى فيشنفسكي العسكري السريري المركزي في موسكو للقاء العديد من الجنود الذين أصيبوا في أوكرانيا.

وتجول بوتين وصافح أيدي المحاربين القدامى الذين خرجوا من المستشفى وفي بعض الحالات ضمادات - وسألهم عن كيفية تعاملهم وشكرهم على خدمتهم، فيما لم يبتسم له أحد أو يبدي سعادته بشكل خاص بمقابلة رئيسهم.

وعندما عاد بوتين للوقوف إلى جانب شويغو قام بتغيير وجهه ووقف وظهره لوزير الدفاع متجاهلاً الكلام الذي كان يريد قوله الأخير بشكل واضح.