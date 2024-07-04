شاهد لحظة انقضاض شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين وقتل أحدهم قبل استشهاده





وثق مقطع فيديو لحظة هجوم شاب فلسطيني على جنديين إسرائيليين داخل مركز تجاري في مدينة كرميئيل، شمالي إسرائيل، وطعنهما.

وأظهر الفيديو المهاجم وهو يفاجئ الجنديين من الخلف ويطعنهما عدة طعنات بسكين كان يحمله ثم حاول الهرب.

وبعد تعرض الجنديين للطعن أطلقا النار على المهاجم من سلاح رشاش، واستشهد المهاجم على الفور.

وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مطلق النار قتل بالرصاص في مكان الحادث، فيما ذكرت الشرطة أن منفذ الهجوم هو من عرب إسرائيل من سكان بلدة نحف.

وأشارت هارتس إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من أفراد أسرته في مكان الهجوم، وآخرين تم القبض عليهم من منزلهم.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك عن مقتل جندي في عملية الطعن، بينما أصيب الجندي الآخر بجروح خطيرة.