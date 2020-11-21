ماكرون يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

السبت، 21-11-2020
06:51 م
الطيب حسين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، إن جائحة كورونا "كوفيد-19" تشكل عبئا على جميع دول العالم، موضحًا أنه على مجموعة العشرين أن تضع حلولاً متعددة للأزمة.
وأضاف ماكرون
في كلمة خلال مشاركته بفعالية القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، أن هناك أملاً بأن يتوفر لقاح
كورونا بحلول نهاية العالم.
وأكد الرئيس الفرنسي أن لقاح
فيروس كورونا يجب أن يتوفر للجميع وليس للأكثر ثراءً فقط، مشيرا إلى وجود شركات ومصانع قادرة على تطوير آليات مكافحة فيروس كورونا.
وأكمل "يجب أن نوحد الجهود من أجل ترويج الدفعات الأولى من اللقاح
إلى كل بلدان العالم ويجب أن يشمل التعاون منظومات الصحة العامة، بعد الانتهاء من العمل على اللقاح
بنجاح".
وأشار ماكرون
إلى أن منصة مجموعة العشرين خصصت أموالا لشراء جرعات لقاح
كورونا، مقدما الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في رئاسة قمة العشرين.