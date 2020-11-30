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شاهد.. فنانة خليجية تحتفل بعودة " آل الشيخ " للرياض بطريقة غير متوقعة

تركي آل الشيخ
المستشار تركي آل الشيخ
 
الإثنين، 30-11-2020 10:34 ص متابعات- أمينة عبد العال
احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية المستشار " تركي آل الشيخ " بطريقة غريبة .
 و شاركت الفنانة أحلام متابعيها علي مواقع التواصل بمقطع فيديو تحتفل به بـ " آل الشيخ " .
وظهرت في مقطع الفيديو وهي تغني قائلة :" انورت الدار بقدومك يالغالي ابوناصر، وبتنور قلوبنا وبتنور دارك وبلادك، الله لا يبين غلاك، الحمدلله على سلامتك ، وربي يخليك لكل محبينك " .
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ عاد إلي الرياض بعد رحلة علاجية طويلة في نيويورك .



https://static.slaati.com/2020/11/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%83-%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%[email protected]_alalshikh-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%83-%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%83-%D9%84%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%83.mp4
 

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