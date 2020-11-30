شاهد.. فنانة خليجية تحتفل بعودة " آل الشيخ " للرياض بطريقة غير متوقعة
المستشار تركي آل الشيخ
الإثنين، 30-11-202010:34 صمتابعات- أمينة عبد العال
احتفلت الفنانة
الإماراتية أحلام بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية
المستشار " تركي آل الشيخ " بطريقة غريبة .
و شاركت الفنانة أحلام متابعيها علي مواقع التواصل بمقطع
فيديو تحتفل به بـ " آل الشيخ " .
وظهرت في مقطع الفيديو وهي تغني قائلة :" انورت الدار بقدومك
يالغالي ابوناصر، وبتنور قلوبنا وبتنور دارك وبلادك، الله لا يبين غلاك، الحمدلله على
سلامتك ، وربي يخليك لكل محبينك " .
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ عاد إلي الرياض
بعد رحلة علاجية طويلة في نيويورك .