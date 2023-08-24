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شاهد.. فاغنر تتوعد بالانتقام لمقتل زعيمها : استعدوا لنا

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فاغنر
الخميس، 24-08-2023 10:53 ص
توعد جنود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا بالانتقام بعد مقتل قائدهم يفجيني بريغوجين، في تحطم طائرة بروسيا.

وقال عدد من جنود فاغنر خلال مقطع فيديو: "هناك الكثير من الحديث الآن حول ما ستفعله مجموعة فاغنر. يمكننا أن نقول لك شيئا واحدا. لقد بدأنا، استعدوا لنا."
وكانت قناة على تيلغرام مرتبطة بمجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، أكدت أن رئيس المجموعة يفجيني بريغوجين قتل في تحطم طائرته الخاصة بروسيا.
وقالت مجموعة فاغنر خلال المنشور على قناة "غراي زون" على "تيلغرام": "رئيس مجموعة فاغنر. بطل من روسيا. وطني حقيقي لوطنه الأم. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".
وأضاف المنشور: "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!. 

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