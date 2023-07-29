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موسكو تعلن حصول مصر على أقوى الأسلحة الروسية

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ارشيفية
السبت، 29-07-2023 10:37 م

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف، حصول الجيش المصري على أفضل الأسلحة الروسية على الإطلاق.

 

وقال ميخييف في تصريحات لموقع RT حول التعاون مع مصر إن المستوى عال جدا، ويتطور بوتائر متسارعة ويوجد برامج تعاون موثقة في الاتفاقيات الحكومية الروسية المصرية، وبالتالي يوجد جدول عمل، وأستطيع أن أؤكد أن مصر قد اقتنت من روسيا المعدات الأحدث.

 

وتابع: "نعمل اليوم بشكل مكثف على إنشاء مراكز التخديم، حيث مصر قد حصلت بالفعل على أفضل ما لدينا، وفي حال رغبت القاهرة فسنواصل التعاون معها في مجال المقاتلات والمروحيات العسكرية ومنظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمراكز الفنية".

 

ونوه بأن مستوى تأهيل الكوادر المصرية عال جدا، وهم جاهزون مهنيا، سواء في مجال استخدام المعدات أو من الناحية الهندسية والفنية، ولذلك نأمل بآفاق واعدة للعمل مع مصر.

 

وكانت مصر قد حصلت على مجموعة متنوعة وفريدة من الأسلحة الروسية التي تضمنت مقاتلات "ميغ - 29"، ومروحيات "كا - 52" الملقبة بـ"التمساح"، ومنظومات الدفاع الجوي "تور إم 2" و"بوك إم 2"، بالإضافة إلى الحصول على مروحيات "مي-24"، وزورق الصواريخ الروسي "أر–32".

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