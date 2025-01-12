الأحد 12 يناير 2025
توقيت مصر 22:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

توقعات متشائمة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم رسميًا

بعد اعتناقه الإسلام.. نجم برشلونة يؤدي مناسك العمرة قبل مباراة الريال (فيديو)

"صورني بدون معرفتي".. أوتاكا يرد على اتهامات هدير عبدالرازق: بينا علاقة من فترة

عروس تطلب الطلاق في أول يوم زواج لسبب صادم

داعية تكشف سبب اتجاه أحد الزوجين إلى بديل لإشباع رغباته

سبحان الهادي.. فنانة شابة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب (صور)

شاهد.. لاعبو الأهلي يسجلون رسالة تضامنية لـ"إمح الدولي"

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

بالصور.. إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق

شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

الأحد، 12-01-2025 10:41 ص

 

وثق مقطع فيديو محاولة الطائرات إطفاء النيران الهائلة في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وتحاول فرق الإطفاء في كاليفورنيا إطفاء النيران إلى جانب رجال الإطفاء من سبع ولايات أمريكية أخرى وكندا والمكسيك.

وقال رئيس كتيبة الإطفاء في كاليفورنيا، ديفيد أكونا، إن هناك "قلقًا كبيرًا" من أن حرائق الغابات ستنمو مع عودة الرياح القوية إلى مقاطعة لوس أنجلوس ليلة السبت.

وأعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية مؤخرا، إلى عشرة أشخاص على الأقل.


إقرأ ايضا

170857845

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

بب

بالصور.. إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق

ن

شاهد لحظة القبض على نائب وزير الدفاع البريطاني بتهمة جنـ.سية مع طفل

أخبار متعلقة

6761e3174236042d4f140cfd

مفاجأة.. أمريكا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الجولاني"