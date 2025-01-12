شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

وثق مقطع فيديو محاولة الطائرات إطفاء النيران الهائلة في لوس أنجلوس في كاليفورنيا.

وتحاول فرق الإطفاء في كاليفورنيا إطفاء النيران إلى جانب رجال الإطفاء من سبع ولايات أمريكية أخرى وكندا والمكسيك.

وقال رئيس كتيبة الإطفاء في كاليفورنيا، ديفيد أكونا، إن هناك "قلقًا كبيرًا" من أن حرائق الغابات ستنمو مع عودة الرياح القوية إلى مقاطعة لوس أنجلوس ليلة السبت.

وأعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة "لوس أنجلوس" الأمريكية مؤخرا، إلى عشرة أشخاص على الأقل.