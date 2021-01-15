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شاهد.. طفل ضحية زلزال إندونيسيا يثير ضجة علي مواقع التواصل

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شاهد.. طفل ضحية زلزال إندونيسيا يثير ضجة علي مواقع التواصل

زلزال اندونيسيا
زلزال اندونيسيا
 
الجمعة، 15-01-2021 10:46 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل حي محاصر تحت الأنقاض في جزيرة سولاويسي الإندونيسية بعد الزلزال الذي ضربها و أودي بحياة 7 أشخاص علي الأقل و إصابة المئات .
و يظهر الطفل في مقطع الفيديو وهو يبكي وغير قادر علي الحركة ويحاصره الطعام من كل جانب لكن من حسن حظه أن رأسه كانت في وضعية تسمح له بالتنفس ، ويتحدث إلي رجل جلب بعض الماء لكنه لم يتمكن من إخراجه ، حسبما نشرت صحيفة " جاوا بوس " المحلية .
و سأله الرجل عن اسمه فقال : أنجيل وقال أن هناك فتاة أخري لا تظهر في الفيديو اسمها كاترين وهم يستطيعون التنفس لكنهما في وضعية خطيرة تهدد حياتهم .
جدي بالذكر أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة و أضر بالعشرات من المباني وتهدم بعضها فوق رؤوس السكان .
 

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