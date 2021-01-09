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إندونيسيا.. فقدان الاتصال بطائرة والعثور على أجزاء من حطامها

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إندونيسيا.. فقدان الاتصال بطائرة والعثور على أجزاء من حطامها

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ارشيفية
 
السبت، 09-01-2021 01:34 م المصريون

أكد مدير اللجنة الوطنية لأمن النقل في إندونيسيا، أن الاتصال فُقد بطائرة بعد إقلاعها من مطار جاكارتا نحو إحدى المقطاعات في البلاد.
وقال سوريانتو كاهيونو، إن فرق البحث والإنقاذ في البلاد أرسلت سفنا إلى آلاف الجزر التي من المرجح أن تكون الطائرة قد سقطت فوقها أو اتجهت نحوها.
وقبل قليل أعلنت وسائل إعلام محلية إنه تم العثور على أجزاء حطام شمالي جاكرتا يُعتقد أنها من طائرة «سريويجايا إير» التي انقطع الاتصال بها.
وذكرت أن تم بدء عمليات البحث والإنقاذ بشأن الطائرة الإندونيسية المفقودة وفتح تحقيق في الأمر.
أفاد حساب تطبيق «فلايت رادار» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنه تلقى تقارير عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب تابعة لشركة سريويجايا بعد إقلاعها من جاكرتا في إندونيسيا.
وكتب الحساب الخاص بالتطبيق: «تلقينا للتو تقارير عن فقدان طائرة من طراز بوينج 737-500 في إندونيسيا».
وأضاف: «نأمل في الحصول على معلومات جديدة قريبا».
 

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