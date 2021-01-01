الجمعة، 01-01-2021
02:04 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية السعودية مقطع فيديو نادر لتلاوة الإمام وخطيب المسجد الحرام
الشيخ سعود
الشريم عام 1412 أي قبل 30 عام .
ويظهر في مقطع
الفيديو الشيخ الشريم وهو يتلو آيات من سورة " الجمعة " خلال إمامته
للمصلين في أول عام تم تكليفه بالإمامة في الحرم المكي ، حسبما نشرت " صدي
" .
جدير بالذكر أن الشيخ سعود بن إبراهيم
بن محمد بن إبراهيم آل شريم من فخذ الحراقيص من بني زيد المعروفة في نجد ولد في الرياض سنة ( 1386 هـ ) إمام الحرم المكي
من الفترة من 1412 هـ - ولازال، عميد كلية
الدراسات القضائية والأنظمة جامعة أم القرى وإمام وخطيب المسجد الحرام
وقاضي سابق بالمحكمة
الكبرى بمكة المكرمة
، وعين في عام 1413هـ قاضياً
في المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة
وتم تكليفه بالتدريس في المسجد الحرام
في
عام 1414 هجري.