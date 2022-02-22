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«أبو القنابل».. سر السلاح الذي تعتمد عليه روسيا لإجبار أوكرانيا على الاستسلام

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الثلاثاء، 22-02-2022 09:38 ص

قالت صحيفة "الصن" البريطانية، إن الجيش الروسي يعتزم استخدام قنبلة شديدة الانفجار تسمى بـ"أبو القنابل" إيذانا ببداية الحرب على أوكرانيا، لكسر روح الأوكرانيين وإجبارهم على الاستسلام، في بداية الغزو المحتمل.

ويبلغ وزن القنبلة غير النووية فائقة القوة 7 آلاف ومئة كيلوغرام، وتحتوي على مادة شديدة التفجير ومسحوق الألمنيوم وأكسيد الإيثيلين، وتكافئ القدرة التفجيرية للقنبلة نحو 44 طنا من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.

وأجرت روسيا أول اختبار للقنبلة عام 2007، عقب إلقائها على سطح القمر، وهو ما جعلها أقوى قنبلة حرارية اخترعها الإنسان على الإطلاق ولذا لقبوها بـ"أبو القنابل".

ووفقا لتقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، تعتبر القنابل الفراغية "أبو القنابل"، الأكثر فتكاً وتدميراً على الإطلاق ولا تتفوق عليها سوى الأسلحة النووية، حيث تمتلك روسيا ترسانة منها رغم أنه يرجع لحقبة الاتحاد السوفييتي.

من ناحية أخرى، ظهرت دبابات روسية مرسومة بالحرف "Z"، حيث شوهدت قوافل ضخمة منها تتجه نحو الحدود الأوكرانية بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتم رصد حوالى 200 مركبة عسكرية فى شيبيكينو بروسيا، عبر الحدود مباشرة من منطقة خاركيف الأوكرانية، مع وضع علامات "Z" على ظهور معظم المركبات، رغم أن هذا الحرف ليس في الأبجدية الروسية في الأساس.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه العلامة قد تم تخصيصها لأدوار محددة، وتم رشها على الدبابات والمدافع ذاتية الدفع وشاحنات الوقود وعربات الإمداد.

وأكد حساب "تقرير الحرب الأوكرانى" على "تويتر"، والذي ينشر عن تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا أنه يتم تحميل العديد من مقاطع الفيديو لمركبات عسكرية روسية بعلامات "Z"، ذلك للتعريف "صديق أو عدو" التي تستخدمها الجيوش في زمن الحرب.

ويعلق المحلل العسكري العميد سمير راغب، أن هذه الحروف والرموز على المعدات العسكرية أمر معروف ضمن الخطط العسكرية في الجيوش النظامية، وقد ترمز إلى أمر ما أو لعمل لتمييز بين معدات العسكرية بالجيش والأخرى التابعة للعدو"، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

ويوضح أن "كتابة تلك العلامة هو تكتيك عسكري استخدمته بريطانيا وأميركا خلال حرب الخليج الأولى، فعندما أرسل الحلفاء لتحرير الكويت قاموا بوضع علامة "^" على المركبات لتجنب النيران الصديقة خلال الحرب".
 

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