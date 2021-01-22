شاهد.. اللحظات الأخيرة لـ" ترامب" كرئيس و صور خاصة من منزله الجديد
ترامب
الجمعة، 22-01-202110:01 صمتابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية الأميركية مقاطع فيديو وبعض الصور للرئيس السابق دونالد ترامب وهو يتجه
إلي فلوريدا .
وظهرت ميلانياترامب
في مقطع الفيديو وهي عابسة الوجه و ترفض الاستجابة للمصورين سواء أثناء ركوبها
للطائرة أو عند وصولها إلي " بالم بيتش" ، فيما لوج ترامب للصحفيين و
المودعين وهو يبتسم .
و أظهرت الصور نادي
" مار إيه لاجو " الخاص به في "بالم بيتش " بولاية فلوريدا و
الذي سيعيش في حياته ، وهو عبارة عن عقار تبلغ مساحته 20 فدان و يضم 128 غرفة
والعديد من حمامات السباحة و الشواطئ .
ويتميز المبني
الرئيسي للنادي بتصميمه بلمسات من الطراز القوطى الجديد والأندلسي ، و يحتوي
المنتجع علي أثاث باهظ الثمن ، كما تتميز غرفة المعيشة الرئيسية بأسقف عالية
وتصميمات مطلية بالذهب فوق كل جدار كما يوجد داخل المنتجع مسارات للرحلات الجوية .
جدير بالذكر أن
النادي والمنتجع كان ملاذ لـ ترامب و أسرته طوال فترة رئاسته لكنه الآن يعتبر
منزله الجديد بعد نقل أغراضه إليه بعد مغادرته للبيت الأبيض .