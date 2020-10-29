الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:19 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

بيان عاجل من السفارة الفرنسية في السعودية بعد هجوم جدة

رسميًا.. "ماكرون" يتولى رئاسة فرنسا الأحد المقبل
ماكرون
 
الخميس، 29-10-2020 02:47 م وكالات- الدويني فولي
دعت السفارة الفرنسية بالسعودية رعاياها الى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت السفارة الفرنسية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "تعرضت قنصلية فرنسا العامة في جدة لحادثة طعن بالسكين استهدفت حارس أمن، موظف في شركة أمن خاصة".

وأكدت أنها تدين بشدة "هذا الاعتداء الأثيم ضد منشأة دبلوماسية"، مؤكدة دعمها التام للضحية.

كما أعربت عن ثقتها في السلطات السعودية من أجل كشف ملابسات الحادث وضمان آمن للمنشآت والجالية الفرنسية في السعودية، داعية مواطنيها في المملكة الى اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودبة انه تم القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وبدوره صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وذكر المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

20190415_1555353106-737394

عاجل.. فرنسا تستغيث وتدعو إلى عدم مقاطعة بضائعها

download

مسئول سعودي سابق يُفحم "ماكرون"

download (5)

لوبان: الإسلام الراديكالي عدونا ويجب أن نشن عليه الحرب

القضاء الفرنسي

سجن فتاة في فرنسا.. بسبب تعليقها :" أستاذ التاريخ يستحق الموت "

EktSOotXIAMfa1i

"إلا رسول الله".. "التعاون الخليجي" ينتفض ضد "ماكرون"

download

مستشار بن زايد: فرنسا محقة والإخوان غير مخلصين