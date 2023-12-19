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سعودي يقتل زوجة أخيه وابنتها بطريقة بشعة.. والداخليه تقيم عليه الحد

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ارشيفية
الثلاثاء، 19-12-2023 01:18 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / نايف بن دخيل بن عمور الحربي - سعودي الجنسية - على قتل زوجة أخيه / حمدة بنت أحمد بن محمد الحربي وابنتها / جود بنت حسين بن دخيل الحربي (تبلغ من العمر 4 سنوات) والشروع في قتل ابنتها الأخرى (تبلغ من العمر عام واحد) - سعوديات الجنسية -، وذلك بدهسهن بسيارته.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولشناعة جرمه وبشاعة وسيلة القتل، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / نايف بن دخيل بن عمور الحربي - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 5 / 6 / 1445 هـ الموافق 18 / 12 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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