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سابقة من نوعها.. الأمير حمزة شقيق العاهل الأردني يتخلى عن لقبه

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الإثنين، 04-04-2022 11:51 ص

تخلى الأمير حمزة بن الحسين شقيق العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم عن لقبه وذلك في رسالة نشرها عبر صفحته في "تويتر".
وقال الأمير حمزة: «بعد الذي لمست وشاهدت خلال الاعوام الأخيرة توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج والتوجهات والاساليب الحديثة لمؤسستنا. فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير».
وتابع :«وقد كان لي الشرف العظيم خدمة بلدي وشعبي البهذه الصفة على مدى سنوات عمري، وسأبقى كما كنت دائماً وما حييت مخلصاً لأردننا الحبيب، وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الأباء والأجداد ».
 

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