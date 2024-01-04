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رميًا بالرصاص.. مقتل إمام مسجد في أمريكا

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الإمام الضحية
الخميس، 04-01-2024 12:26 م


قتل إمام مسجد أمريكي بإطلاق للنار استهدفه أمام مسجده في نيوراك بولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك، فيما استبعدت السلطات أن تكون الجريمة قد وقعت بدوافع عنصرية.
وقال مات بلاتكين المدعي العام لولاية نيوجيرسي إن القتيل يدعى حسن شريف وأصيب فجر الأربعاء بعدة أعيرة نارية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه.
وأضاف: "لا نعرف بعد الدافع وراء هذه الجريمة، لكن الأدلة التي جمعت حتى الآن لا تشير إلى أنها كانت بدافع عنصري أو عملا إرهابيا".
وأضاف: "في ظل الأحداث العالمية وتزايد التحيز الذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا وبخاصة المجتمع المسلم، كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف".
وأوضح أن عدد المسلمين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.
وأعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" ازدادت الهجمات المعادية للإسلام والسامية في الولايات المتحدة.

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