رقم مرعب.. عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

الخميس، 14-09-2023
11:14 ص
أعلن مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحي المريمي، أن عدد القتلى تجاوز 8000 وعدد المفقودين تخطى 10000 بسبب الإعصار، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وأشار المريمي، إلى أننا نحتاج لمعدات إنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وأن المدينة تعرضت لكارثة إنسانية وأصبحت منكوبة.
وضرب إعصار قوي شرق ليبيا
في تاريخ 10 سبتمبر، وتسبب في فيضانات شديدة في مدن أخرى من بينها بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة
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وتسببت هذه الفيضانات في دمار واسع النطاق للممتلكات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة.
من جانبه قال مدير مركز البيضاء الطبي في ليبيا
عبدالرحيم مازق، إن الأرقام تشير إلى وجود 20 ألف حالة وفاة جراء الفيضانات، موضحا أن الفيضانات تسببت في خروج رفات الموتى من المقابر مما ينذر بكارثة بيئية.
وأضاف مدير مركز البيضاء الطبي في ليبيا
خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب جثامين الضحايا، متابعا :"عائلات بأكملها جرفتها مياه الفيضانات إلى البحر".
وتابع مدير مركز البيضاء الطبي في ليبيا
أن أغلب المصابين في صفوف فرق الإنقاذ، ونواجه وضعا كارثيا، لافتا إلى أن مياه الفيضانات جرفت أحياء كاملة وجميع الإمكانيات باتت عاجزة في التعامل مع تلك الكارثة.